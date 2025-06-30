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Sakarya'da Sınıf Öğretmenlerine Afet Bilinci Eğitimi Verildi

Sakarya'da sınıf öğretmenleri, doğal afet ve çevresel risklere karşı eğitime tabi tutuldu.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:00
Sakarya'da Sınıf Öğretmenlerine Afet Bilinci Eğitimi Verildi

Sakarya'da Sınıf Öğretmenleri Afet Bilinci Eğitiminde Buluştu

Sakarya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen iller ve Marmara Bölgesi'nden 24 sınıf öğretmeni, afet bilinci kazandırma amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere katıldı.

İleri Düzey Eğitim Programı

"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında kabul edilen "Nehrin Çocukları 2: Risklerden Çözüme Öğretmenlerle Birlikte" projesi, Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütüldü.

Orman Genel Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Sakarya, Kocaeli, Trabzon üniversiteleri'nin katkılarıyla düzenlenen 5 gün süren eğitimlerde, 15 ilden gelen öğretmenler arama kurtarma malzemeleri, enkaz altında kurtarma teknikleri ve insani yardım konusunda uygulamalı bilgi edindiler.

Projenin Hedefleri

Proje yürütücüsü Güzin Erci, 24 katılımcıya hafif arama kurtarma eğitimleri ve deprem farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erci, "Yapay zeka destekli etkinliklerle öğretmenlerimize sınıflarında kullanabilecekleri materyaller hazırlamaları için de fırsatlar sunduk." dedi.

Eğitimlerin Önemi

Sakarya AFAD Planlama Müdür Vekili Dr. Özge Aktaş Panta, eğitimlerde enkaza giriş yöntemleri ve afetzedenin nasıl bulunacağı konularının yanı sıra ekipman tanıtımlarının yapıldığını ve yapay zeka ile afet yönetimi uygulamalarının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'tan gelen öğretmen Ahmet Nacar, eğitimlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş depreminde bizzat eksikliklerimizi gördük. Aldığımız eğitimleri, öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza bilinçlendirme amacıyla aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan gelen öğretmen Asya Esra Bilkay ise, "Enkaz yerlerinde kurtarma çalışmaları yaptık. Eğitim son derece verimliydi. Öğrencilerimizle ve öğretmen arkadaşlarımızla bilgileri paylaşacak olmak beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Sakarya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden ve Marmara...

Sakarya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden ve Marmara Bölgesi'nden 24 sınıf öğretmeni, afet bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

Sakarya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden ve Marmara...

Sakarya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden ve Marmara Bölgesi'nden 24 sınıf öğretmeni, afet bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

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