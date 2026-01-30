Sakarya'da Sömestr Atölyeleri: Çocuklar ve Aileler SGM'de Buluşuyor

Sakarya'da Sömestr Atölyeleri SGM'de Buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr atölyeleri, ara tatildeki çocukları ve ailelerini Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)'nde bir araya getiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program, katılımcılara müzik, tasarım ve el sanatları alanlarında uygulamalı eğitim imkânı sunuyor.

Müzik Atölyeleri

"Küçük Müzisyenler, Büyük Destekçiler" ve "Aileyle Ses Keşfi" atölyelerinde çocuklar, usta öğreticiler eşliğinde temel müzik terimlerini, nefes kullanımını ve doğru şarkı söyleme tekniklerini öğreniyor.

Tasarım ve Yaratıcılık

Programın tasarım ayağında yer alan "Balinanın Sırtındaki Şehir" atölyesinde çocuklar, hayal dünyalarındaki görselleri somut objelere ve tasarımlara yansıtıyor.

Ara tatil boyunca devam eden atölye çalışmalarının hedefi, çocukların hem eğlenmesi hem de sanatsal beceriler kazanması olarak belirtildi.

