Sakarya'da Sömestr Atölyeleri: Çocuklar ve Aileler SGM'de Buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin SGM'de düzenlediği sömestr atölyeleri, müzik ve tasarım odaklı etkinliklerle çocukları ve ailelerini bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:23
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr atölyeleri, ara tatildeki çocukları ve ailelerini Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)'nde bir araya getiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program, katılımcılara müzik, tasarım ve el sanatları alanlarında uygulamalı eğitim imkânı sunuyor.

Müzik Atölyeleri

"Küçük Müzisyenler, Büyük Destekçiler" ve "Aileyle Ses Keşfi" atölyelerinde çocuklar, usta öğreticiler eşliğinde temel müzik terimlerini, nefes kullanımını ve doğru şarkı söyleme tekniklerini öğreniyor.

Tasarım ve Yaratıcılık

Programın tasarım ayağında yer alan "Balinanın Sırtındaki Şehir" atölyesinde çocuklar, hayal dünyalarındaki görselleri somut objelere ve tasarımlara yansıtıyor.

Ara tatil boyunca devam eden atölye çalışmalarının hedefi, çocukların hem eğlenmesi hem de sanatsal beceriler kazanması olarak belirtildi.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

