Beyşehir'de Ramazan'a Özel: Halk Ekmek 200 gr 6 Lira

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ramazan boyunca halk ekmek 200 gr 6 liradan satılacak; fırın ve market fiyatı 10 lira.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:40
Beyşehir'de Ramazan'a özel halk ekmek 6 liraya düşüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek büfelerinde 7 liradan satılan 200 gram ekmek, Ramazan ayına özel olarak 6 liradan satışa sunulacak.

İndirim uygulaması ve hedefleri

Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimli halk ekmek uygulamasının, Beyşehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Uygulama, özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte Beyşehir'de 200 gram ekmek, fırın ve marketlerde vatandaşlara 10 liradan satılıyor.

Uygulamanın hedeflerini anlatan Beyşehir Belediye Adil Bayındır, "Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak. Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz" dedi.

