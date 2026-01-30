Beyşehir'de Ramazan'a Özel: Halk Ekmek 200 gr 6 Lira

Beyşehir'de Ramazan'a özel halk ekmek 6 liraya düşüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek büfelerinde 7 liradan satılan 200 gram ekmek, Ramazan ayına özel olarak 6 liradan satışa sunulacak.

İndirim uygulaması ve hedefleri

Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimli halk ekmek uygulamasının, Beyşehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Uygulama, özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte Beyşehir'de 200 gram ekmek, fırın ve marketlerde vatandaşlara 10 liradan satılıyor.

Uygulamanın hedeflerini anlatan Beyşehir Belediye Adil Bayındır, "Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak. Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz" dedi.

