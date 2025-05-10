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Sakarya'da Su Samuru Fotokapanla Görüntülendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fotokapanla nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 10:11
Sakarya'da Su Samuru Fotokapanla Görüntülendi

Sakarya'nın Karasu İlçesinde Su Samuru Tespit Edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi. Doğa araştırmaları yürüten Furkan Eren, Sakarya Nehri'nin kenarına bu cihazı kurarak, yaban hayatını belgelemeyi hedeflemişti.

Fotokapanla Ulaşılan Yaban Hayatı

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su samurlarının gece aktif olduğunu ve bu nedenle fotokapanla görüntülenebildiğini belirtti. "Bu çalışmamızın ilkinde su samuru görüntülemeyi başardık. Ayrıca kaya sansarı ve çakal da görüntüledik" diyerek elde edilen verileri aktardı.

Nesli Tükenmekte Olan Bir Tür

Görüntülenen su samurunun nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu vurgulayan Eren, "Bu türü ancak gece fotokapanla görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi....

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi. İlçede doğa araştırması yapan Furkan Eren, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi....

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi. İlçede doğa araştırması yapan Furkan Eren, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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