DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.782.807,71 -0,06%

Sakarya'da SUV Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki yaya, SUV aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:09
Sakarya'da SUV Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesi'nde meydana gelen feci bir kaza, bir yaşamın sona ermesine neden oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, SUV tipi bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karasu-Kocaali kara yolunun Karasu Mahallesi mevkiinde, Z.Ç. idaresindeki 34 CLR 137 plakalı SUV, yola adım atan Gülenaz Hazar'a (68) çarptı. Kazanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemeler sonucunda Hazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hazar'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın, sürücü ve yayaların trafik kurallarına olan dikkatsizliklerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim