Sakarya'da SUV Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesi'nde meydana gelen feci bir kaza, bir yaşamın sona ermesine neden oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, SUV tipi bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karasu-Kocaali kara yolunun Karasu Mahallesi mevkiinde, Z.Ç. idaresindeki 34 CLR 137 plakalı SUV, yola adım atan Gülenaz Hazar'a (68) çarptı. Kazanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemeler sonucunda Hazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hazar'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın, sürücü ve yayaların trafik kurallarına olan dikkatsizliklerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.