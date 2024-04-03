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Sakarya’da tankerin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, arıza yapan bir tır, sağ şeritte durur vaziyetteyken arkadan gelen akaryakıt tankerinin tıra çarpması ile 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 15:27
Sakarya’da tankerin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı olan Yalı Mahallesi’nde gerçekleşti. R.Ç. yönetiminde olan 34 YZ 360 plakalı tır, arıza yaptıktan sonra yolun sağ şeridinde durdu. Bu esnada, E.G. tarafından sürülmekte olan 34 EFM 131 plakalı tanker, yolda duran tıra çarptı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kazaya müdahale etti. Tankerde sıkışmış vaziyette olan sürücü E.G. ve yanında bulunan yardımcı sürücü İsmail Acar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin inlemesinde, İsmail Acar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Tankerin sürücüsü E.G. ise ağır yaralı olarak Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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