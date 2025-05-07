Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı

Sakarya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

Sakarya'da öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencileri, halk oyunları, yöresel müzikler, kıyafetler ve yemeklerini tanıtarak büyük bir kültürel etkinliğe imza attı.

Sakarya 7 Renk Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği lise bahçesinde yapıldı. Etkinlikte Afrika, Balkanlar, Orta Doğu, Uzak Doğu, Asya ve Kafkaslar'dan gelen öğrenciler, kendi kültürel değerlerini tanıttı.

Öğrenciler Kültürel Zenginliklerini Paylaştı

Kurdukları stantlarda yöresel lezzetlerini misafirlere ikram eden öğrenciler, el emeği ürünleri hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Etkinlikte 20 ülkeden yaklaşık 200 uluslararası öğrenci yer aldı.

Okul Müdürü Ali Akıllı, programda yaptığı konuşmada, imam hatip aidiyetini, niteliğini ve niceliğini artırmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Akıllı, "Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda öğrencilerimizin kültürlerini sergilemesi bizim için oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Etkinliğe katılan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Gazzeli Salsabeel Foudeh, stantlarında sergiledikleri yöresel ürünler ve geleneksel kıyafetlerden bahsederek, "Gazze ve Batı Şeria'da katliamlar sürüyor. Çocukları öldürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda bu son bulur." ifadelerini kullandı.

Kırgızistanlı öğrenci Alina Cumaliova, ülkelerini tanıttıklarını ve geleneksel eşyalarını sergilediklerini belirtirken, Kazakistanlı öğrenci Sunkar Macar ise etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Sakarya 7 Renk Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde "Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi. Lise bahçesinde yapılan etkinlikte Afrika, Balkanlar, Orta Doğu, Uzak Doğu, Asya ve Kafkaslar'dan gelen öğrenciler, halk oyunlarını, yöresel yemeklerini, ürünlerini, kıyafetlerini ve müziklerini tanıttı. Kurdukları stantlarda yöresel tatlarını misafirlere ikram eden öğrenciler, el emeği ürünleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sakarya 7 Renk Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde "Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi. Lise bahçesinde yapılan etkinlikte Afrika, Balkanlar, Orta Doğu, Uzak Doğu, Asya ve Kafkaslar'dan gelen öğrenciler, halk oyunlarını, yöresel yemeklerini, ürünlerini, kıyafetlerini ve müziklerini tanıttı. Kurdukları stantlarda yöresel tatlarını misafirlere ikram eden öğrenciler, el emeği ürünleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.