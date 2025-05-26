Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler 'Medeniyetler Köprüsü' Programı ile Kültürel Zenginliklerini Tanıttı

Sakarya'da 'Medeniyetler Köprüsü' Programı

Sakarya'da, uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Medeniyetler Köprüsü' programı, kültürel bir şölen haline dönüştü.

Etkinlik Detayları

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu bahçesinde yapıldı. Program, Afgan öğrenci Najibullah Rahmani'nin konuşmasıyla başladı. Programda, Kosovalı öğrenci Elif Mazrek Balkanlar şarkısını seslendirdi, Kazakistanlı öğrenci Aktilek Temirbay ise dombra çaldı.

Kültürel Tanıtım

17 ülkeden gelen öğrenciler, kurulan çadırlarda kendi kültürel değerlerini, geleneksel kıyafetlerini, el sanatlarını ve yöresel yiyeceklerini tanıtarak etkinliğe renk kattı. Ayrıca, geleneksel müzik ve dans gösterileri de gerçekleştirildi.

Üniversite Destekleri ve Vizyon

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Türkay, son dönemde 54 projeye başvuruda bulunduklarını, bunlardan 27'sinin kabul edildiğini ve en fazla proje desteği alan üniversiteler arasında 4. sırada yer aldıklarını ifade etti.

Köprü Kurma Amacı

Etkinlik hakkında bilgi veren Türkay, medeniyetler arasında köprü kurmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Öğrenciler bir araya gelerek kendi ülkelerinin değerlerini tanıtarak kaynaşmayı amaçlıyorlar." dedi.

Öğrenci Görüşleri

SUBÜ Öğretim Görevlisi Celal Alpdoğan ise her bölümden öğrencilerin katılım gösterdiğini belirterek, kaynaşan öğrencilerin gelecekte dayanışma içinde olmalarını istediklerini ifade etti. Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Koordinatörü Tarig Idris Abdalla Gabreel ise, yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerini ve ülkelerinin güzelliklerini Türkiye'ye taşımak amacıyla stant açtıklarını kaydetti.

Azerbaycanlı öğrenci Mariam Gasanova, ülkesinin güzelliklerini diğer kardeş ülkelere tanıtacaklarını belirtirken, Afganistanlı öğrenci Safa Salihzada ise kendi kültürlerini ve yöresel yemeklerini tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Sakarya'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla "Medeniyetler Köprüsü" programı gerçekleştirildi.

Sakarya'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla "Medeniyetler Köprüsü" programı gerçekleştirildi.