Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler Yaz Okulunda Türkçe Öğreniyor

Sakarya'daki Yaz Okulu Programı

Sakarya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen yaz okullarında, çeşitli ülkelerden gelen 30 uluslararası öğrenci, Türkçe öğrenme fırsatı buluyor. Bu program, katılımcıların aynı zamanda şehrin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor.

Katılımcı Ülkeler ve Eğitim Merkezleri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan öğrenciler, 14 farklı ülkeden geliyor. Bu yıllık yaz okuluna Arnavutluk'tan Macaristan'a, Meksika'dan Fas'a kadar birçok ülke temsil ediliyor.

Öğrencilerden İfadeler

SAÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Göktaş, öğrencilere Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı sunduklarını belirtirken, sokaklarda Türk misafirperverliğini deneyimlemenin önemine değindi. Öğrencilerin, doğa gezileri ve kültürel etkinlikler aracılığıyla Türk kültürünü daha iyi tanıdıklarını dile getirdi.

Fas'tan Gelen Assia Bahassi

Fas'tan gelen Assia Bahassi, Türkiye'yi çok beğendiğini ve burada geçirdiği günlerin en güzel anları olduğunu belirtti. İstanbul'dan sonra Sakarya'ya gelerek, çeşitli tarihi mekanları ziyaret ettiklerini aktardı.

Ummanlı Zehra Ali Alkhatri

Zehra Ali Alkhatri, Türkçe öğrenmeye olan ilgisini çocukluğuna dayanarak anlatırken, Türkiye'nin güzelliklerine hayran kaldığını ve Türk mutfağından lezzetler denediğini belirtti.

Programın Sonuçları ve Öğrenci Memnuniyeti

Yunus Emre Enstitüsü Rehber Öğretmeni Emre Öztürk, programın 27 Temmuz'a kadar süreceğini ve programın kapanışının 31 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu. Öğrencilerin dersler, sosyal faaliyetler ve Türk mutfağı hakkındaki memnuniyetleri dikkat çekiyor.

Türkiye'yi Evim Gibi Hissettiren Öğrenciler

Umman'dan katılan Abdülaziz Albalushi, Türk kültürünü öğrenmek için büyük bir istek duyduğunu ifade ederken, Romanya'dan gelen Oprea Maria Theodora, ilk kez geldiği Sakarya’da kendisini evinde gibi hissettiğini anlattı. Öğrenciler farklı ülkelerden arkadaşlıklar kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına çeşitli ülkelerden katılan 30 öğrenci, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra kentin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buluyor. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) düzenlenen eğitimlere farklı ülkelerden 30 öğrenci katılıyor.

Sakarya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına çeşitli ülkelerden katılan 30 öğrenci, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra kentin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buluyor. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) düzenlenen eğitimlere farklı ülkelerden 30 öğrenci katılıyor.