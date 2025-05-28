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Sakarya'da Uluslararası Öğrencilere Türk Kültürü Tanıtımı

Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri, uluslararası öğrencilere Türk kültürünü tanıttı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 19:52
Sakarya'da Uluslararası Öğrencilere Türk Kültürü Tanıtımı

Sakarya'da Uluslararası Öğrencilere Türk Kültürü Tanıtıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik olarak düzenlenen "4. Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" büyük ilgi gördü. Etkinlik, Arifiye 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak olarak belirlendi. Bu kapsamda, katılımcı öğrenciler ülkelerine özgü danslar sergileyerek etkinliğe renk kattı. Ayrıca, geleneksel yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatı da buldular.

Etkinlikte, Abdal Topluluğu'nun canlı performanslarıyla katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Bunun yanı sıra, açılan stantlarda Türk kültürüne özgü birçok sanat dalında eserler sergilendi. Keçe, kına, seramik, tezhip, takı tasarım, deri işleme, filografi, çini, ebru, naht ve hat sanatlarına ait eserler göz doldurdu.

Arifiye Belediye Başkanı'ndan Destek

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede çeşitli ülkelerden gelen gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karakullukçu, "Bu anlamlı etkinlik, Türk kültürünün köklü değerlerini tanıtmanın yanı sıra kültürler arası anlayış, dostluk ve hoşgörünün gelişmesine katkı sağlıyor." dedi.

SUBÜ Rektörü'nden Teşekkür

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da etkinlikte yer alarak Arifiye halkına teşekkür etti. Sarıbıyık, "Bu yaklaşımınız, Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısını artırma politikasının bir parçası olacaktır. Öğrenciler burada Türkçe öğrenip ülkelerine döndüklerinde, kültür elçimiz olacaklar. Aynı zamanda uyguladığımız '+1' eğitim modeli ile iş dünyasıyla bağlantı kurdukları için ticaret elçimiz de olacaklar." şeklinde konuştu.

Sakarya'da üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere yönelik olarak "4. Geleneksel Türk Kültürü...

Sakarya'da üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere yönelik olarak "4. Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" düzenlendi. Yabancı öğrenciler, organizasyonda ülkelerine özgü dansları sergiledi.

Sakarya'da üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere yönelik olarak "4. Geleneksel Türk Kültürü...

Sakarya'da üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere yönelik olarak "4. Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" düzenlendi. Yabancı öğrenciler, organizasyonda ülkelerine özgü dansları sergiledi.

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