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Sakarya'da Üniversite Öğrencileri, Kermes Geliriyle Kütüphane Yeniledi

Sakarya'da üniversite öğrencileri, kermes geliriyle bir okulun kütüphanesini yenileyerek çocuklara kitap okuma ve oyun alanı sundu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 10:14
Sakarya'da Üniversite Öğrencileri, Kermes Geliriyle Kütüphane Yeniledi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, düzenledikleri kermesle elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesindeki bir okulun kütüphanesini yeniledi. "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında gerçekleştirilen "Bir Dilim Tat, Bir Dünya Kitap" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kermes düzenlendi.

Öğrenciler, kermes gelirini kullanarak Türk-Fransız Kardeşliği İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesini büyüttü. Kütüphane için oluşturacakları sınıfın duvarlarını resimlerle süsleyen üniversiteliler, yüzlerce kitabı raflara yerleştirerek çocuklara kitap okuma etkinlikleri de düzenledi.

Kütüphaneyi Zenginleştirdiler

SAÜ Adapazarı Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesten elde ettikleri gelirle birçok kitap, oyuncak, masa ve sandalye alarak kütüphaneyi daha zengin bir hale getirdiklerini belirtti. Şenaslan, "Amacımız, öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri ve düşünebilmeleri için fırsatlar sunmaktı" dedi.

Okul Müdüründen Destekleyici Açıklama

Okul müdürü Cemil İpek ise üniversite öğrencilerinin kütüphaneyi daha cazip hale getirmek için çeşitli düzenlemeler yaptığını dile getirerek, "Kütüphanede düzenlemeler yapıldı, görseller çizildi, raflar boyandı ve oturma grupları eklendi. İçeriği, öğrencilerin seviyelerine uygun kitap ve materyallerle zenginleştirdik." dedi.

Süslü Ortam ve Eğlenceli Öğrenim

SAÜ öğrencisi Necla Sağır, yaptıkları bu çalışmalarla çocuklara daha güzel bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirtti. Sağır, "Onlara hem bilgilenebildikleri hem de eğlenebildikleri bir kütüphane oluşturmayı amaçladık" ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Cemre Sarıcagül ise okuluna kazandırılan yeni kütüphaneden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Önceden kütüphanemiz bu kadar zengin değildi. Şimdi girdiğimde içim açılıyor. Kitap okuma ve ders çalışma isteğim arttı" dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir okulun kütüphanesini yeniledi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir okulun kütüphanesini yeniledi. Üniversiteliler, kermes geliriyle Söğütlü'deki Türk-Fransız Kardeşliği İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphanesini büyüterek, kütüphane oluşturacakları sınıfın duvarlarını resimlerle süsledi. Yüzlerce kitabı tek tek raflara yerleştiren öğrenciler, çocuklara kitap okudu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir okulun kütüphanesini yeniledi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir okulun kütüphanesini yeniledi. Üniversiteliler, kermes geliriyle Söğütlü'deki Türk-Fransız Kardeşliği İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphanesini büyüterek, kütüphane oluşturacakları sınıfın duvarlarını resimlerle süsledi. Yüzlerce kitabı tek tek raflara yerleştiren öğrenciler, çocuklara kitap okudu.

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