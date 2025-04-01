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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 41 Tutuklama

Sakarya'da 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi tutuklandı, 213 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 20:27
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 41 Tutuklama

Sakarya'da son bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları kapsamında, 41 kişi tutuklandı. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mart tarihleri arasında bu suçların önlenmesi amacıyla 177 operasyon düzenledi.

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'inin tutuklandığı bildirildi. Yapılan aramalarda, 4 kilo 936 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 163 gram kubar esrar, 220 gram kokain ve 108 sentetik hap gibi pek çok tehlikeli madde ele geçirildi.

Ayrıca, 20 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi ve 34 uyuşturucu kullanma aparatı gibi malzemelerin yanı sıra 174 bin 315 makaron, 260 paket kaçak sigara, 30 elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 tabanca ve 50 tabanca fişeği de ele geçirildi.

Ek olarak, tabanca susturucusu, 4 sahte pasaport, bir sahte plaka, 13 cep telefonu, flash bellek, bir bilgisayar ve bir motosikletin de operasyonlar sırasında yakalandığı belirtildi.

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