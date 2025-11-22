Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonlar ve yakalamalar

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, İstanbul'dan Sapanca'ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen K.O. (55), Y.K. (19), Y.A. (25) ve M.A. (24) isimli şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Uzunkum Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda bin 880 adet SYMRAM marka uyuşturucu hap ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Karasu ve Serdivan'daki bulgular

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ikamet ettiği tespit edilen H.T. (36)'nin adresinde yapılan aramada; yaklaşık 300 gram bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 40 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Serdivan'da ikamet eden Ö.M.T. (35)'nin adresinde gerçekleştirilen operasyonda ise 19 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 150 gram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme sistemi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin TL ele geçirildi.

Adli süreç

Yürütülen soruşturmada Y.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler K.O., Y.A., M.A., H.T. ve Ö.M.T. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

SAKARYA'NIN SAPANCA, KARASU VE SERDİVAN İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 5 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.