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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:20
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu başarılı operasyon, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Madde

Yapılan operasyonda, 5 şüphelinin üstleri, 2 araç ve 2 farklı adreste yapılan aramalarda dikkat çekici bulgular elde edildi. Toplamda; 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 500 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök Hint keneviri, 3 aydınlatma sistemi, 2 termostat ve 1 termal çadır ele geçirildi.

Bu operasyon sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı ve soruşturma süreci devam etmektedir.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 29 parça...

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 500 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök Hint keneviri, 3 aydınlatma sistemi, 2 termostat ve 1 termal çadır ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 29 parça...

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 500 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök Hint keneviri, 3 aydınlatma sistemi, 2 termostat ve 1 termal çadır ele geçirildi.

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