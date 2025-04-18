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Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 590 gram uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:53
Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilenler ve Gözaltına Alma Süreci

Düzenlenen operasyonda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü. (33) isimli şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 590 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 727 tabanca fişeği, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Tutuklama ve Kontrol Tedbiri

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve E.G., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli Ç.Ü. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. K.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına...

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü'nün (33) üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 590 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 727 tabanca fişeği, av tüfeği, 6 cep telefonu ele geçirildi.

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