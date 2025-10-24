Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonunda 33 Gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Operasyon, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ile silah kaçakçılığının engellenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmada, 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda toplam 551 personel ve 9 dedektör köpeği görev aldı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin adres ve müştemilatlarında yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait şarjörler, 93 fişek, 719,8 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza ilacı, 3 hassas terazi ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin durumu

Operasyon kapsamında yakalanan 33 zanlından 5'inin farklı suçlardan arandığı belirlendi. Ayrıca bir şüpheli hakkında ise "hırsızlık" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, bunlara ait şarjör, 93 fişek, 719,8 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza ilacı, 3 hassas terazi ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.