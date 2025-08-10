Sakarya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Turgutlu Mahallesi Kireçli Tepesi mevkisinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde tepelerin bulunduğu bölgeye yayıldı.

Bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ile bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ayrıca, yerel vatandaşlar da su tankerleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiler.

Cephaneliğin bulunduğu askeri alanı tehlikeye atan alevler, ekiplerin yaptığı 1,5 saatlik özverili çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Şu anda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

