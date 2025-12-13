Sakarya'da Yaylada Kaybolan Karaçoban Çifti Kurtarıldı: "Ben uyardım ama beni dinlemedi"

Sakarya'da yaylada kaybolan Karaçoban çifti AFAD ekipleri tarafından bulundu

9 Aralık'ta Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde kaybolan Havva Karaçoban (71) ve Mustafa Karaçoban (72), saatler sonra yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla bulundu. Çift, hem gece görüşlü dronlarla hem de yaya ekiplerce yapılan aramalar sonucunda bulundu ve sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın gelişimi ve arama çalışmaları

Akyazı ilçesinde yaşayan çift, öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yayla yolunda araçlarının çamura saplandığını yakınlarını arayarak bildiren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Ekipler, gece görüşlü dronlar ve yaya aramalarıyla çalışmalarını sürdürdü. Yapılan inceleme ve yoğun mesai neticesinde çift bulundu; kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çiftin yaşadıkları

Havva Karaçoban yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geyve’den çıktık ve eve giderken mantar toplamaya karar verdik. Eşim gitti, birkaç mantar topladı sonrasında yağmur yağmaya başlayınca bıraktık. Dönerken sis oluştu ve önümüzü göremedik. Bir yerlere girdik yolu kaybettik. Ben uyardım ama beni dinlemedi ve çamura saplandığımız alana doğru gittik. Çamura saplandık aracı ileri geri hareket ettirmemize rağmen kurtulamayınca aracın içine bindik ve gece oldu. Eşim daha sonrasında yürüyerek yüksek yere gitti, çocuklara telefon ettiler. Çocuklarda bizi gece 01.00 gibi kurtardılar. Ben bizi kurtarmaya gelen aracın ışıklarını görünce mutlu oldum. Ekipler bizi bulduklarında eşim uyuyordu ve ona araba farlarının gördüğümü söyledim bana inanmadı, ‘sana öyle geliyor’ dedi. Bizi sonrasında Taraklı’ya götürdüler, hastanede kontrollerimizi yaptılar aç olup olmadığımızı sordular."

Mustafa Karaçoban ise şunları söyledi: "Yoldan dönerken mantar toplamaya karar verdik. İstediğim gibi olmayınca karanlık çökmeden eve dönmek istedim. O sırada hava şartları da olumsuzdu geçtiğim yollardan yeniden geçtim. Başka bir yol buldum oraya saptım ama çamura saplandık. Araçtan inerek yürüdüm bir tepede çocuklara ulaştım. Sonrasında bizi kurtarmaya gelen aracı görmek bizi çok mutlu etti. Gençliğimde de maceraya hevesli bir adamdım, macera oldu bize. Sağlık durumumuz gayet iyi hatta eşimin daha iyi oldu, oranın havası çok iyi geldi."

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları, ekiplerin yoğun çabasıyla sonuçlandı ve çift yakınlarına teslim edildi. Bölgedeki çalışmalar sırasında AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması ön plana çıktı.

