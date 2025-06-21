Sakarya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada toplam 5 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Kaza, Adapazarı-Karasu yolu Ferizli geçişinde O.G. idaresindeki 54 AJE 975 plakalı tır ile diğer araçların karışması sonucu gerçekleşti.

Olay anında kaza yapan araçlar arasında O.C. kontrolündeki 34 ELU 099 plakalı otomobil, H.A'nın kullandığı 34 CND 927 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki 34 TL 8820 plakalı kamyonet ve S.S. idaresindeki 54 ZZ 389 plakalı hafif ticari aracın bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından derhal sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü S.S., yanındaki C.Y. ve O.C'nin otomobilinde bulunan bir kişi, sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle olay bölgesinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.