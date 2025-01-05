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Sakarya'da Ziraat Mühendisi Adayları, Teknolojik Eğitimle Sektöre Hazırlanıyor

SUBÜ Doku Kültürü Laboratuvarı, ziraat mühendisliği öğrencilerine teknolojik eğitim sunarak sektöre donanımlı elemanlar yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:08
Sakarya'da Ziraat Mühendisi Adayları, Teknolojik Eğitimle Sektöre Hazırlanıyor

Sakarya'da Ziraat Mühendisi Adayları, Teknolojik Eğitimle Sektöre Hazırlanıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doku Kültürü Laboratuvarı, sağladığı inovatif eğitim ile sektördeki ihtiyaçları karşılayacak nitelikli ziraat mühendisleri yetiştiriyor. Teknolojik donanımların kullanıldığı bu eğitimde, öğrenciler hem teorik bilgilerini pekiştiriyor hem de pratik uygulamalarla deneyim kazanıyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Taki Demir'den Açıklamalar

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarın sektördeki ürün çeşitliliğini artırmak ve AR-GE altyapısını güçlendirmek amacıyla aktif olarak çalıştığını belirtti. Laboratuvarlarında yaklaşık 100 tür bitki bulunduklarını ve burada doku kültürü tekniklerini kullanarak geleceğin mühendislerini eğitimlerine yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Dış Mekan Süs Bitkileri ve Doku Kültürü

Demir, dış mekan süs bitkileri üretimi konusuna da değinerek, "Doku kültürü, dış mekan süs bitkisi fidanlarının üretilmesinde en ideal yöntemlerden biridir. Çeşitli hastalıklara karşı dayanıklı ve yüksek sayıda fidan üretimi için doku kültürü kritik öneme sahiptir. Zor köklenen ve çoğaltılması güç türler, laboratuvar ortamında bir yılda bir tomurcuktan 2 milyon bitkiye kadar ulaşma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin Tarımda Kullanımı

Laboratuvarın sunduğu klonlama teknikleri sayesinde, milyonlarca bitkinin daha kısa sürede üretilme imkanı sağladığını belirten Demir, tarımda teknolojinin kullanımının gün geçtikçe önemi arttığını vurguladı. Bu çerçevede öğrencilerini eğitmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Öğrencilerden Gelişen Veri ve Eğitim

Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim görevlisi Neslihan Babalı da laboratuvardaki çeşitliliği artırmaya çalıştıklarını ve öğrencilerin bitki biyoteknolojisini öğrenmelerini sağladıklarını ifade etti. Öğrenci Fatma Nur Gündüz, laboratuvar ortamında küçük dokulardan bitki çoğaltma ve AR-GE çalışmaları yaptıklarını aktarırken, Gülsüm Tüysü ise bir bitkinin ortama alıştırılmasına yönelik bütün aşamaları öğrenme fırsatı bulduklarını belirtti.

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