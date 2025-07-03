Sakarya'daki Havai Fişek Fabrikasında 5 Yıl Sonra Anma Töreni

Sakarya'da Havai Fişek Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 7 işçi, olayın 5. yılında fabrikanın önünde bir araya gelerek anıldı.

Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki işletmenin yakınında, işçilerin yakınları, CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, müşteki avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri buluştu. Törende yapılan konuşmalarda, kayıpların unutulmadığı vurgulandı.

Avukatlardan Çağrı

Müşteki avukatlarından Akçay Taşçı, burada yaptığı konuşmada, “7 işçi, 5 yıl önce ekmeğini kazanırken hayatını kaybetti.” ifadelerini kullanarak, Türkiye'de iş cinayetlerinin yaygın bir gerçek olduğuna dikkat çekti. Taşçı, her yıl 2 bin civarında işçinin önlenebilir kazalarda hayatını kaybettiğini belirtti ve mücadelelerinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer bir müşteki avukatı Gülşen Uzuner ise, “Çalışırken ölmek kader değil, biz bunu değiştirebiliriz.” diyerek, önlenebilir ölüm haberlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

Kayıpların Ailelerinden Duygusal Mesajlar

Hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, sermaye ve siyasetin sınıfta kaldığını savundu. Halis Yılmaz’ın kız kardeşi Mervenur Yılmaz ise, “Bugün ben 26 yaşındayım, ağabeyim artık ölü.” diyerek duygularını ifade etti.

Olayın Ardındaki Hukuksal Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında saat 11.15'te meydana gelen patlamalar, çevre bölgelerden duyulacak kadar şiddetliydi. Olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, arasında fabrika sahibi de bulunan 5 şüpheli tutuklanmıştı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılamalar sonucunda sanıklara çeşitli hapis cezaları vermişti.

Yargıtay, sanıklar hakkında verdiği kararlarda suç vasfının yanlış değerlendirildiğini belirterek, tekrar yargı sürecine yol açmıştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 7 işçi, olayın 5. yılında fabrika önünde anıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 7 işçi, olayın 5. yılında fabrika önünde anıldı.