Sakarya'daki Kauçuk Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, çevredeki 5 iş yerine sıçramış ve yaklaşık 4 saatlik bir mücadele sonucunda söndürülmüştür.

Yangının Başlangıcı ve Müdahale Süreci

Olay, Beşköprü Mahallesi'ndeki D-100 kara yolunun kenarında bulunan fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi. Kısa bir süre içinde büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan diğer iş yerlerine de sıçramıştır.

İhbar üzerine bölgeye 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi. Yangının daha fazla alana yayılmasını engelleyen ekipler, TOMA ve belediye araçlarının da desteğiyle 4 saat süren bir çalışmayla alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangının Sonrası ve İnceleme Çalışmaları

Söndürülen yangında, kauçuk fabrikası ve komşu 5 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmıştır. Ekiplerin soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma başlatılmıştır.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yangın ihbarının saat 02.14'te geldiği belirtilerek, "18 itfaiye aracı ve diğer destek araçlarıyla birlikte toplam 28 araç ve 60 personelle yangına müdahale edilmiştir. Alevlerin çevredeki sanayi bölgesine yayılması önlenerek büyük bir facianın önüne geçilmiştir," ifadesi kullanıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan ve 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan ve 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.