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Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Can Kaybı 5'e Yükseldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında patlama sonucu, yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:45
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Can Kaybı 5'e Yükseldi

Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması

15 Eylül'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan işçi Naim Karagüzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Yaşam Mücadelesi Sona Erdi

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 30 gün süren tedavisinden sonra Karagüzel, hayatını kaybetti. Cenazesinin bugün ikindi vakti Hendek ilçesinde bulunan Çağlayan Mahallesi'nde defnedilmesi planlanıyor.

Olayın Ardından Gelişmeler

Patlamanın ardından yangın çıkmış ve ilk müdahaleden sonra 30 işçi, çevre hastanelere sevk edilmiştir. Patlama sonucunda yaralanan Eray Kızıldağ, Güven Albayrak ve Merve Menteş, tedavi sürecinde hayatlarını kaybetmişti.

Soruşturma Başlatıldı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı, patlama ile ilgili olarak fabrikada görevli 7 kişiyi gözaltına almış; bunlardan 6'sı tutuklanmıştır. Fabrika müdürü V.U., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmış, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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