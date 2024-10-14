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Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanan Naim Karagüzel yaşamını yitirdi, cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:00
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Üzücü Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamanın ardından, hastanede tedavi gören Naim Karagüzel adlı işçi, 30 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayata veda etti. Bu olay sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Cenaze Töreni ve Aileye Destek

Naim Karagüzel'in cenazesi, hastaneden alınarak Hendek ilçesindeki Çağlayan Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Aile yakınları, bu zor günlerinde taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Karagüzel'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Patlamanın Ardındaki Üzücü Gerçekler

Hendek'teki fabrika patlaması sonrasında çıkan yangın, işçilerin canlarını tehlikeye attı. Patlama anında yaralanan 30 işçi, Hendek, Akyazı, Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildi. Özellikle ağır yaralananlar arasında bulunan Eray Kızıldağ, Güven Albayrak ve Merve Menteş, sırasıyla 4, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde hayatlarını kaybetti.

Adli Süreç ve Soruşturma

Olayla ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticileri de dahil 7 şüpheli ifadeye çağrıldı. Yapılan sorgulama ve işlemler sonrası 6 şüpheli gözaltına alınırken, biri serbest bırakıldı. Fabrika müdürü V.U., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmış, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

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