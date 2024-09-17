Sakarya'daki Makarna Fabrikasındaki Patlama Sonrası Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'da Fabrika Patlaması ve Soğutma Çalışmaları

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 15 Eylül Pazar günü yaşanan patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri civarındaki bir makarna fabrikasında meydana geldi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Patlamanın ardından fabrikanın silolarının yanındaki bölümde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen, soğutma çalışmaları halen devam ediyor. İtfaiye erleri, olay yerinde yoğun mesai harcayarak soğutma işlemlerine devam ediyor.

Güvenlik Önlemleri ve Yaralılar

Patlama sonrasında polis, fabrika etrafında güvenlik önlemlerini artırarak vatandaşları bölgeden uzak tutmaya çalışıyor. Olayda yaralanan 14 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yaralılardan biri çocuk, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 30 kişinin yaralanmış durumda," ifadelerine yer verildi. Ayrıca, yaralılardan ikisinin entübe edildiği öğrenildi.

Hayatını Kaybeden İşçi

Soğutma çalışmalarının devamı sırasında, işçilerden 27 yaşındaki Mesut Şimay'a ait cansız bedene ulaşıldığı bildirildi. İlgili hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sının ise tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

Olayın sebebi ve patlama anının detaylarıyla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.