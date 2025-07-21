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Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Yaklaşıyor: Tedbirler Alındı

Sakarya'da başlayan orman yangını Bilecik'e ulaşma ihtimali nedeniyle tedbirler alındı. Kızılöz köyü tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 16:41
Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Yaklaşıyor: Tedbirler Alındı

Sakarya Orman Yangını Bilecik'i Tehdit Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine yaklaşarak tehlike oluşturdu. Yangının yayıldığı Geyve Hacılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği bildirilen yangına karşı, Bilecik Valiliği tarafından acil önlemler alındı.

Vali Sözer'den Açıklama

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde kurulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırına yaklaşma ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti. Sözer, "Yangın öncelikle Ciciler, daha sonra ise Kızılöz köylerini tehdit ediyor," ifadelerini kullandı.

Ciciler köyünün büyük bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Vali Sözer, "Orada tankerlerimiz, arazözlerimiz ve iş makinelerimizle tedbirlerimizi aldık. Rüzgarın etkisiyle yangın şimdi Kızılöz köyüne doğru yaklaşıyor. Şu an tam sınırımıza dayandı," şeklinde konuştu.

Halk Güvenli Alanlara Alındı

Kızılöz köyünde halk ile hayvanların güvenli alanlara alındığını açıklayan Sözer, "Bütün ekiplerimiz sahada, önleme ve durdurma çalışmalarına araçlarımızla devam ediyoruz. Şu an rüzgarın etkisi düştü. Bu bizim için büyük bir avantaj," dedi. Ayrıca, günün aydınlanmasıyla havadan helikopterlerle söndürme çalışmalarına devam edileceği ve yer ekiplerinin de hazır beklediği bildirildi.

Vali Sözer, olası bir sıçrama anında ekiplerin hemen müdahale edeceğini ekleyerek, "İnşallah sabah rüzgar etkisini azaltır ve kısa sürede söndürme çalışmaları tamamlanır," ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Sakarya'nın...

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Sakarya'nın...

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

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