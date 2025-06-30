Sakarya'daki Orman Yangını: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'da Orman Yangını: Soğutma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran'da başlayan orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları sürmektedir. Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı ve üç gün süren yoğun mücadele sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yürütülmektedir. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı alanlarda, yer yer müdahale ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangın sonucu yanan alanlarda, bazı hayvanların telef olduğu da gözlemlenmiştir. Ayrıca, ormanlık alanların yanan kısımları havadan da görüntülendi. Bu zorlu koşullarda, AA ekibi de dikkat çekici bir olaya imza atmıştır.

Hacıyakup mevkisinde soğutma çalışmalarını görüntüleyen haber ekibi, bitki örtüsü tamamen yanan bir bölgede çukura düşerek hayatta kalmayı başaran bir kaplumbağayı kurtardı. Çukura giren ekip, kaplumbağayı güvenli bir alana götürerek doğal yaşamına bıraktı.

Öte yandan, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, yuvayı bulunduğu yerden özenle alarak güvenli bir alana taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirtti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Hacıyakup mevkisinde ormanlık alanlarda soğutma çalışmalarını görüntüleyen AA ekibi, bitki örtüsü tamamen yanan bir bölgede çukura düşerek yaşama tutunmayı başaran bir kaplumbağayı kurtardı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Hacıyakup mevkisinde ormanlık alanlarda soğutma çalışmalarını görüntüleyen AA ekibi, bitki örtüsü tamamen yanan bir bölgede çukura düşerek yaşama tutunmayı başaran bir kaplumbağayı kurtardı.