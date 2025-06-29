Sakarya'daki Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik tarafına sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu. 27 Haziran'da meydana gelen yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu bu sabah itibarıyla büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangına Müdahale Sürüyor

Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisinde ortaya çıkan yangın, ekiplerin iki gün süren yoğun müdahaleleriyle büyük ölçüde bastırılmış durumda. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının etkisinin azaldığı alanlarda soğutma işlemlerine devam etmektedir.

Öte yandan, yangın alanının sarp arazideki farklı kısımlarında ise hala söndürme çalışmaları sürdürülmektedir. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra, yangından zarar gören ormanlık alanlar ile söndürme çalışmalarının yapıldığı bölgeler havadan görüntülenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı’ndan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında süren yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ifade etti.

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.