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Sakarya'daki Yangın Bilecik'e Ulaştı: Validen Açıklama

Sakarya'daki orman yangını, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yangınla ilgili Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:40
Sakarya'daki Yangın Bilecik'e Ulaştı: Validen Açıklama

Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik Tarafına Sıçradı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik tarafına yayılan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı.

Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan müdahalelere başladı. Yangın ile ilgili Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sözer, Gölpazarı'nda yangının etkili olduğunu belirterek, köydeki bazı vatandaşların tahliye edildiğini ifade etti: "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda gerekli tedbirleri ekibimizle birlikte alıyoruz."

Yangınla İlgili Alınan Önlemler

Sözer, tahliyelerin gerçekleştirildiğini ve köylerdeki evlere zarar gelmemesi için çevre düzenlemeleri yapıldığını aktardı. "Bu kapsamda, Bölge Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğümüz, uçak ve helikopterler yönlendirdi. Sakarya ve Bilecik ilimizde yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla müdahalelerimiz daha etkili hale gelecektir." dedi.

Yangınla Mücadele İçin Yoğun Çaba

Yangının söndürülmesi için İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personel görev alıyor. Vali Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Sözer, yangına karşı can ve mal güvenliğinin ön planda olduğunu belirterek, "Şu an itibariyle can ve mal güvenliğine bir zeval gelmedi. Gelmemesi adına ekiplerimizle sahadayız. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız." şeklinde konuştu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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