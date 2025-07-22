DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,35 -0,18%
ALTIN
4.401,36 0,22%
BITCOIN
4.786.780,16 -1,18%

Sakarya’dan Bilecik'e Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinden Bilecik'e sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:28
Sakarya’dan Bilecik'e Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan ve dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına ulaşan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın Müdahalesi Yeniden Başladı

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde başlayan yangın, geniş bir alanda etkili olmaya devam ederken, enerji azalan yangın için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Dün akşam saatlerinde hava araçlarının çalışmalara ara vermesinin ardından, gecenin ilerleyen saatlerinde karadan müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Alev Savaşçıları Görev Başında

Alev savaşçıları”, yoğun çaba sarf ederek yangını kontrol altına almak için mücadele veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çabaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Trafik Durumu Düzeliyor

Yangın nedeniyle Mekece istikametinde geçici olarak kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolu'nun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu. Ancak yangın dolayısıyla Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmış durumda.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Feneri Derneği Gazze'ye Kurbanlık Konserve Gönderiyor
2
Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı
3
CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu
4
Şırnak'ta Taşlı Araziler Tarıma Kazandırılıyor, Köy Yolları Asfaltlanıyor
5
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
6
Muş'ta Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açılıyor
7
Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek