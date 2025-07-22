Sakarya’dan Bilecik'e Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan ve dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına ulaşan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın Müdahalesi Yeniden Başladı

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde başlayan yangın, geniş bir alanda etkili olmaya devam ederken, enerji azalan yangın için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Dün akşam saatlerinde hava araçlarının çalışmalara ara vermesinin ardından, gecenin ilerleyen saatlerinde karadan müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Alev Savaşçıları Görev Başında

“Alev savaşçıları”, yoğun çaba sarf ederek yangını kontrol altına almak için mücadele veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çabaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Trafik Durumu Düzeliyor

Yangın nedeniyle Mekece istikametinde geçici olarak kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolu'nun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu. Ancak yangın dolayısıyla Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmış durumda.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.