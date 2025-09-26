Sakarya Havai Fişek Fabrikası Davasında Mahkeme 'Direnme' Kararı: Yaşar C Tahliye

Sakarya havai fişek fabrikası davasında mahkeme direnme kararı

Duruşma, savcı mütalaası ve mağdurların tepkisi

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesindeki cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C. SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar ustabaşı Erşan Ö, sorumlu müdür Asiye A, iş güvenliği uzmanı Aslı D, Hasan Ali V, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonu çevresinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemleri alındı. SEGBİS kaydıyla yapılan duruşmada cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda açıkladığı mütalaasını tekrar ederek mahkemenin kararında direnilmesini, sanıkların ilk verilen karardaki suçlardan cezalandırılmasını ve Yaşar C. hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

Müşteki Muammer Y, mütalaaya katılmadığını belirterek "Fabrikanın güvenlik amiri F.Ç, 2014'e kadar emniyette görevli ve emekli olunca fabrikada güvenlik amiri olarak işe başlıyor. Denetimlerden 3 gün önce denetim haberini veriyor." ifadelerini kullandı. Diğer müştekiler de Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmaları

Tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç., "Çin Mahallesi'nde çalışan kimyagerim, sorumluluğum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi. İş güvenliği uzmanı Aslı D. Mayıs 2020'de istifa ettiğini, rehberlik ve danışmanlık yaptığını ileri sürerek beraatini istedi. Asiye A, Erşan Ö ve Hasan Ali V de kusurlarının bulunmadığını savunup beraat talep etti.

Tutuklu sanık Yaşar C. ise "Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmiyorum. Olayın nedeni belli olmadığı için aldığım cezayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkemenin kararı ve tepkiler

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmaması ve kararda direnilmesi yönünde hüküm kurdu. Heyet, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C.'nin adli kontrol olarak konutu terk etmeme tedbiri ve mağdurların zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar verdi.

Karar üzerine bazı müştekiler ve avukatları salon içinde tepki gösterdi; fenalaşan bazı müştekilere duruşma salonu dışında sağlık görevlilerince müdahale edildi. Duruşmayı CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş de izledi. Duruşma sonrası müştekiler ve avukatlar karara tepki gösterdiklerini açıkladı.

Olay ve dava süreç özeti

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlamayla ilgili gözaltına alınanlar arasında fabrika sahibi de bulunuyordu; 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Patlamada yaralanan Ahmet Ç. davada müşteki sanık olarak yargılandı. Sanıklar Asiye A, Erşan Ö ve Aslı D yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen karar duruşmasında bazı sanıkları çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise bazı hükümlere yönelik olarak gerekçeler nedeniyle bozma kararı vermiş, bazı cezaları onamış, bazılarını hukuka uygun bulmamıştı. Yargıtay'ın bozma ilamının ardından sanıkların yargılanmasına 13 Mayıs tarihinde tekrar başlanmıştı.