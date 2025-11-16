Sakarya Karasu'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ankara Caddesi Karasu Adliyesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:04
Sakarya Karasu'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Sakarya Karasu'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ankara Caddesi Karasu Adliyesi mevkiinde gerçekleşen kazada, sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 81 ADS 611 plakalı Fiat marka ve 54 PD 984 plakalı Toyota marka otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka otomobil yön tabelalarına çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve İnceleme

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı; olay yerinde inceleme sürüyor.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK BiGG 2025 2’nci Çağrısı Sonuçları: 109 Mükemmeliyet Mührü
2
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
3
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
4
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
5
Diz Kireçlenmesinde Eksozom Tedavisi: Ameliyatsız Yeni Çözüm
6
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
7
Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu EVA Group Güvenliğiyle 63 Saniyede Engellendi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?