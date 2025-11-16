Sakarya Karasu'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ankara Caddesi Karasu Adliyesi mevkiinde gerçekleşen kazada, sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 81 ADS 611 plakalı Fiat marka ve 54 PD 984 plakalı Toyota marka otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka otomobil yön tabelalarına çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve İnceleme

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı; olay yerinde inceleme sürüyor.

