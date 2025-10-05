Sakarya Karasu'da Sahilde Ölü Bulundu: Yunus Tufan (27)

Sakarya Karasu'da Sahilde Ölü Bulundu

Denizköy Mahallesi'nde sahil kenarında genç bir erkek hayatını kaybetti

Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde sahil kenarında hareketsiz bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin Yunus Tufan (27)'a ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tufan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.