Sakarya Karasu'da Sahilde Ölü Bulundu: Yunus Tufan (27)

Sakarya'nın Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde sahilde hareketsiz bulunan 27 yaşındaki Yunus Tufan hayatını kaybetti; sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:47
Sakarya Karasu'da Sahilde Ölü Bulundu: Yunus Tufan (27)

Sakarya Karasu'da Sahilde Ölü Bulundu

Denizköy Mahallesi'nde sahil kenarında genç bir erkek hayatını kaybetti

Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde sahil kenarında hareketsiz bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin Yunus Tufan (27)'a ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tufan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde