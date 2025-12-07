Sakarya Kaynarca'da Merdivenden Düşme: 62 Yaşındaki A.G. Yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde merdivenden düşen A.G. (62) hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:34
Birlik Mahallesi'nde ev merdivenlerinden düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde yaşayan A.G. (62), evinin birinci katındaki merdivenlerde dengesini kaybederek düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G.'ye ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

