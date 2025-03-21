Sakarya Nehri'nin Kaynağı Sakaryabaşı Görüntülendi: Mavi Cennetin Güzelliği

Sakarya Nehri'nin kaynağı olan Sakaryabaşı, bozkırın ortasındaki cenneti andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Ünlü Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bu eşsiz yeri görüntüledi.

Sakarya Nehri'nin 824 kilometrelik yolculuğunun başlangıç noktası olan Sakaryabaşı, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilan edilmiştir. Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu olan Sakarya Nehri, bölgeye gelen ziyaretçilerin hayran kalmasını sağlıyor.

Turkuaz rengi suyla dikkat çeken Sakaryabaşı, 18 ila 22 derece sıcaklığı ile bozkır ortasında bir dalış noktası oluşturuyor. Ceylan ve dalış ekibi, Sakarya Nehri'nin kaynağını ve denize döküldüğü noktayı su altından görme fırsatı buldu. Su altındaki yaşamı, yayın, sazan ve karides gibi birçok türü kayda aldılar.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bu eşsiz ekosisteminde olmak istediği için mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin içilebilir su kaynağı sıkıntısı çektiğine dikkat çeken Ceylan, "Resmi verilerimize göre, yılda kişi başına düşen 1519 metreküp su ile su kıtlığı çeken ülkeler arasındayız. Su döngüsünün sabit olması nedeniyle bu kaynağı korumamız şart. Su gibi aziz olun!" dedi.

Ceylan, Sakaryabaşı'nın su altından ve üstünden görüntülendiğini vurgulayarak, "Tam bir mavi cennet. Harika bir turkuaz su. Sakarya'da denize döküldüğünde ise bu berraklık kayboluyor. Su kaynaklarımızı korumalıyız. Bunun pratikte de görülmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Ceylan ayrıca, Sakaryabaşı'nın bir habitat ve ekolojik denge oluşturduğunu belirtti ve dalış anında kaydedilen görüntülerle yayın balığının dans ettiğini hatırlattı. Karideslerin kinci türlerden biri olduğunu ifade eden Ceylan, "Yasak olmasına rağmen insanlarımız bu kurallara uymuyor. Burada samimi görüntüler elde ettik. Tatlı su kaynaklarımızın kıymetini vurgulayabilmek temennim." ifadelerini kullandı.