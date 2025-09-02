DOLAR
Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 3 Ayda 452 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerindeki cankurtaranlar, 3 ayda 452 kişiyi boğulmaktan kurtardı; 10 kişi hastaneye sevk edildi, 130 çocuk ailelerine teslim edildi.

Sakarya sahillerinde cankurtaranların 3 aylık başarısı: 452 kurtarma

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonunun ilk üç ayında boğulma tehlikesi geçiren 452 kişiye müdahale etti.

Cankurtaran ekiplerinin bilançosu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran timlerinin müdahalesiyle kurtarılan 452 kişi arasından 10 kişi hastaneye sevk edilirken, diğerlerinin tedavisi ayakta yapıldı. Sahillerde kaybolan 130 çocuk ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi. Üç aylık süreçte boğulan olmadı.

Samet Karaca, AA muhabirine göreve 1 Haziran'da başladıklarını ve önlerinde 15 günlük mesai süreci kaldığını belirtti. Karaca, "Arkadaşlarımızı sürekli motive etmeye çalışıyoruz, diri tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten yorucu bir sezon, çok kalabalıktı. Yoğun bir insan akını vardı buraya. 15 günü de kayıpsız bir şekilde tamamlayacağız inşallah." dedi.

Karaca, Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de 78 personel, 7 jetski, 2 ATV, 1 4x4 araç, 1 binek araç ile 1 zodyak botla görevlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Berkay Gülsever ise vatandaşların desteğinin çalışmalarını kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Rip akıntısı oluyor ya da başka türlü sıkıntı yaşanıyor. Biz de bunu bile bile onun içine giriyoruz, vatandaşı kıyıya çekiyoruz. İşin zorluğu da burada başlıyor zaten. O an çok adrenalin oluyor, pek hatırlamıyorsun vakaya ulaşana kadar. Vatandaşı oradan almak için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatilci Erol Karlı, yaklaşık 30 yıldır Karasu'ya geldiğini, dalgakıran ve cankurtaranların bulunmadığı dönemde çok sayıda boğulma vakası yaşandığını, alınan tedbirlerle bu durumun azaldığını ve ekiplerin çok iyi çalıştığını dile getirdi. Bolu’dan gelen tatilci Alper Öz Ocakcıoğlu da cankurtaranların varlığının kendilerini güvende hissettirdiğini ve görevlilerin tehlike oluşabilecek durumlarda uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Yetkililer, yoğun sezonda vatandaşların kurallara uyması ve cankurtaranların yönlendirmelerine dikkat etmesinin güvenli tatil için hayati önem taşıdığını belirtiyor.

