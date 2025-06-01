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Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

Sakarya sahillerinde, zorlu eğitimlerden geçen cankurtaranlar, 1 Eylül'e kadar güvenliği sağlayacak.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 11:16
Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından zorlu eğitim süreçlerinden geçirilen cankurtaranlar, Karadeniz kıyısındaki sahillerde deniz güvenliğini sağlamak için göreve başladı.

Sahil Güvenliği İçin Cankurtaranlar Hazır

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet veren ekipler; karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi kritik eğitimlerden geçerek hazırlandı. Sahil ilçelerinde toplamda 46 kule ve 75 personel ile hizmet verecek olan cankurtaranlar, 1 Eylül'e kadar deniz güvenliğini sağlamaya devam edecek.

Açılış Töreninde Destek Mesajları

Karasu ilçesinde düzenlenen sezon açılışında, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet cankurtaranlarla bir araya geldi. Açılışta konuşan Selamet, geçen sezona göre bu yılki kadronun 72 kişiden 75 kişiye çıkarıldığını belirtti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezonun da güvenli geçmesini diledi.

Cankurtaranların Önemi Vurgulandı

Belediye Başkan Yardımcısı Karakaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a sunmuş olduğu destekler için teşekkür etti ve cankurtaran ekibine başarılar diledi. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "İnsanlar güvenle denize girebilecekler. Vatandaşlarımızı Karasu, Kocaali ve Kaynarca'ya bekliyoruz. Bu bölgeler artık güvenli sahiller. Cankurtaran arkadaşlarımıza güveniyoruz, çok iyi eğitim aldılar. Kayıpsız bir sezon atlatacağımıza inanıyorum," diyerek mesaj verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen cankurtaranlar, Karadeniz...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen cankurtaranlar, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen cankurtaranlar, Karadeniz...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen cankurtaranlar, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlıyor.

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