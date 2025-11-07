Sakarya Serdivan'da Parkta Şok: Korkulukları Tek Tek Söküp Kenara Koydu

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Yazlık Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kişi parkta bulunan yapının korkuluklarını gündüz vakti söktü. Olay, bölge sakinleri tarafından büyük şaşkınlıkla izlendi.

Görüntülere yansıyan sahnelerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı kenarındaki parkta yer alan yapının korkuluklarını tek tek yerinden sökerek kenara koyuyor. İşlem sırasında kişi, korkuluk parçalarını bir kenara istifledi.

Olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşın tepkisi de görüntülere yansıdı; vatandaş, "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Görüntüler, bölgedeki tedirginliği ve soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Yetkililer tarafından yapılan veya yapılacak bir açıklama habere yansıtıldıkça gelişmeler takip edilecektir.

