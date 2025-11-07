Sakarya Serdivan'da Parkta Şok: Korkulukları Tek Tek Söküp Kenara Koydu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, Yazlık Mahallesi'ndeki parkta bulunan korkulukları gündüz vakti tek tek söküp kenara koydu; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:52
Sakarya Serdivan'da Parkta Şok: Korkulukları Tek Tek Söküp Kenara Koydu

Sakarya Serdivan'da Parkta Şok: Korkulukları Tek Tek Söküp Kenara Koydu

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Yazlık Mahallesinde meydana gelen olayda, bir kişi parkta bulunan yapının korkuluklarını gündüz vakti söktü. Olay, bölge sakinleri tarafından büyük şaşkınlıkla izlendi.

Görüntülere yansıyan sahnelerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı kenarındaki parkta yer alan yapının korkuluklarını tek tek yerinden sökerek kenara koyuyor. İşlem sırasında kişi, korkuluk parçalarını bir kenara istifledi.

Olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşın tepkisi de görüntülere yansıdı; vatandaş, "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Görüntüler, bölgedeki tedirginliği ve soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Yetkililer tarafından yapılan veya yapılacak bir açıklama habere yansıtıldıkça gelişmeler takip edilecektir.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BİR KİŞİ, PARKTA BULUNAN YAPININ KORKULUKLARINI GÜNDÜZ VAKTİ...

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BİR KİŞİ, PARKTA BULUNAN YAPININ KORKULUKLARINI GÜNDÜZ VAKTİ YERİNDEN SÖKTÜ. O ANLAR BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BİR KİŞİ, PARKTA BULUNAN YAPININ KORKULUKLARINI GÜNDÜZ VAKTİ...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı