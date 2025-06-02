Sakarya, Uluslararası Bisiklet Organizasyonlarının Yeni Merkezi

Sakarya, Bisiklet Tutkunlarının Yeni Adresi

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve ulaşım aracı olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla Sakarya, 195 kilometre bisiklet yoluna sahip. Kent, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile uluslararası bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

UCI Ödülü ve Bisiklet Yolları

2021 yılında Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından "Bisiklet Dostu Şehir" ödülüne layık görülen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolunu genişleterek sporcular ve bisiklet tutkunları için cazip bir konum oluşturdu.

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri

Sakarya, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek amacıyla SAKBİS adı verilen Akıllı Bisiklet Sistemi ile 15 istasyonda 120 bisiklet sunuyor. Bunun yanı sıra, Turuncu Bisiklet Kiralama Sistemi ile 110 bisiklet ve 776 elektrikli bisiklet kiralama imkanı sağlanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda 2,500 bisiklet dağıttı ve gelecek yıl Trafik Haftası kapsamında 1000 bisiklet hediye etmeyi planlıyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Yarışlar

Dünyanın en modern tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası gibi önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Tesis, BMX ve dağ bisikleti parkurları, seyirci alanları ve sosyal tesislerle donatılmış durumda. 21-22 Haziran'da ve 28-29 Haziran'da düzenlenecek yarışlarla Sakarya, bisiklet sporunun merkezi haline gelecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Vizyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, bisiklet kullanımının artırılması için yapılan çalışmaları vurguladı. Kentteki bisiklet yollarının artışı ve kiralama sistemlerinin yaygınlaştırılması ile sağlıklı, sürdürülebilir ve ekonomik bir ulaşım aracı olarak bisikletin kullanımını teşvik ettiklerini söyledi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi hakkında Bayraktar, "Bu tesis, hem ülkemizin hem de Avrupa'nın en iyisi. Aynı anda birçok ulusal ve uluslararası yarışma düzenlemek için tasarlanmış modern bir tesis. Burada dünya şampiyonaları gerçekleştirilirken, vatandaşlarımız da bisiklet kullanımını öğrenme ve yaygınlaştırma fırsatı bulabiliyor," dedi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütülen Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, uluslararası yarışların da adresi oluyor. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2021'de "Bisiklet Dostu Şehir" ödülü verilen kentte, Sakarya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan 195 kilometre bisiklet yolu bulunuyor. Dünyanın en modern tesislerinden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ise UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası, UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası, Dağ Bisikleti Maraton Serisi, MTB Cup, BMX Supercross Dünya Kupası gibi birçok uluslararası yarışlarda sporcuları ağırlıyor.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütülen Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, uluslararası yarışların da adresi oluyor. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2021'de "Bisiklet Dostu Şehir" ödülü verilen kentte, Sakarya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan 195 kilometre bisiklet yolu bulunuyor. Dünyanın en modern tesislerinden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ise UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası, UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası, Dağ Bisikleti Maraton Serisi, MTB Cup, BMX Supercross Dünya Kupası gibi birçok uluslararası yarışlarda sporcuları ağırlıyor.