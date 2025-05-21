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Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze İçin Kermes Düzenledi

SAÜ öğrencileri, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla düzenledikleri kermesle dayanışma örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:42
Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze İçin Kermes Düzenledi

Sakarya Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Kermesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere yardım sağlamak amacıyla anlamlı bir kermes düzenledi.

SAÜ'de "Gençlik ve Gönüllülük" seçmeli dersini alan öğrenciler, hazırladıkları yiyecekleri kampüslerinde açtıkları stantlarda satarak, Gazze halkına yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlıyor. Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Toplumsal Katkı ve Gönüllülük

SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ders çerçevesinde son iki yılda yaklaşık 300 faaliyet gerçekleştirdiklerini ve faaliyetlerinin dünyada 10 ülkeye ulaştığını belirtti.

Şenaslan, "Öğrenciler evde hazırladıkları yiyecekleri burada satıyorlar. Burada kazanılan paralarla diğer sosyal faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Amaç, gönüllülüğü içselleştirerek, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamaktır. Dersimiz sadece teorik değil, sahada da uygulamalı olarak işleniyor," dedi.

Geçen yıldan itibaren Gazze'ye destek verdiklerini kaydeden Şenaslan, "İki gün önce bir tanker suyu Gazze'ye sokmayı başardık. Bu su, oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ve çocuklara dağıtılacak. Bu durum bizlere mutluluk ve huzur veriyor," ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Dayanışma Mesajı

Biyoloji Bölümü öğrencisi Hatice Canan Ovalı, "Bu dönemde birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bugünkü etkinliğimizde Gazze'deki insanların yemek ve su ihtiyaçları için kermes düzenledik. Dayanışmayı sağlamak ve oradaki insanlara ulaşmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Ovalı, insanlara dokunabilmenin kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere yardım amacıyla kermes düzenledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere yardım amacıyla kermes düzenledi.

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