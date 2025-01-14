Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:30
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Sakarya Valisi Doğan, AA'nın Ödüllü Oylamasında

Gelişmelerin yakından takip edildiği Sakarya'da, Vali Rahmi Doğan önemli bir etkinlikte yer aldı. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılan Vali Doğan, fotoğraf sanatının önemine dikkat çekti.

Oylama Süreci

Oylama sürecinde, halkın oylarıyla belirlenen en çarpıcı fotoğraflar, yıl boyunca yaşanan önemli anları gözler önüne seriyor. Vali Tomar, etkinliğin toplumdaki kültürel ve sanatsal gelişmelere katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ada'da Etkili Bir Katılım

Vali Doğan, etkinlikte yer almanın önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın bu yılki karelerinin izleyiciyle buluşmasını desteklediğini belirtti. Bu tür organizasyonların, toplumsal hafızayı güçlendirdiğini söyledi.

Sonuçların Heyecanla Beklenmesi

Oylama sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, Sakaryalıların da bu heyecana ortak olması hedefleniyor.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait...

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait...

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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