Sakarya ve Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sakarya ve Kocaeli, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutladı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaymakamlık önündeki tören, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Liman Başkanı Gökhan Peker ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ceremony’sinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumunun ardından ilçe protokolü, Yeni Mahallesi'nden denize açıldı. Protokolün bulunduğu gemiye Sahil Güvenlik, polis botu, Karasu Liman Başkanlığına bağlı tekneler ile Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri eşlik etti. Ayrıca balıkçılar ve vatandaşlar, teknelerini Türk bayraklarıyla süsledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, siren çalarak tören kortejine selam durdu. Liman İşletmesine bağlı römorkörler ise gökyüzüne su sıkarak kutlamalara katıldı. Sahil Park açıklarında ise İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi şehitler için dua edip denize çelenk bıraktı.

Kocaeli'nde ise 1 Mart Vapur İskelesi'nde düzenlenen tören ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde römorkörlerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Programda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliğinin bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olduğunu vurgulayarak, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle denizciliğimizin gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene katılan isimler arasında Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel gibi önemli isimler yer aldı.

Sakarya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.