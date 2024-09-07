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Sakarya Zaferi Diriliş Yolu Yürüyüşü Polatlı'da Gerçekleşti

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı için düzenlenen yürüyüş Polatlı'da başladı, şehitler anılarak gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:22
Sakarya Zaferi Diriliş Yolu Yürüyüşü Polatlı'da Gerçekleşti

Sakarya Zaferi Diriliş Yolu Yürüyüşü Etkinliği Başladı

Polatlı'da, Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, yaklaşık 150 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirildi.

Yürüyüş Hedefi: Anmak ve Hatırlamak

Katılımcılar, Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesini ziyaret ettikten sonra, Sakarya Mahallesi'nden başlayarak "Sakarya Zaferi Diriliş Yolu Yürüyüşü" güzergahını takip etti. Yürüyüşün sona erdiği yer ise 12. Grup Şehitliği oldu.

Bilgilendirme ve Anma Töreni

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, katılımcılara Milli Mücadele ve Sakarya Savaşı'nın önemini aktardı. Koç, yürüyüşe katılanların arasında şehit komutanların torunlarının da bulunduğunu belirterek, "Bu bölgede şehit olmuş alay ve tabur komutanlarımızın torunlarıyla anmalarını yapmak çok değerli," ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün Devamı ve Son Etkinlikler

Grup, yürüyüşe İğciler Mahallesi ve ardından Üçpınar Mahallesi'ndeki Zafer Kampı'na ilerleyerek devam etti. Etkinlik dahilinde yarın, tarihi mevkilerin ziyaret edileceği ve katılımcılara katılım belgelerinin verileceği duyuruldu.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150...

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

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