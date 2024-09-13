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Sakarya Zaferi'nin 103. Yıldönümü Kutlaması

MSB, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümünü sosyal medyada kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:16
Sakarya Zaferi'nin 103. Yıldönümü Kutlaması

Sakarya Zaferi'nin Anlamı ve Önemi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamak amacıyla anlamlı bir paylaşımda bulundu. Bakanlık, Türk ordusunun bu zafere ulaşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etkisini vurguladı.

Atatürk'ün Vizyonu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözüne atıfta bulunarak, Türk ordusunun düşmanın üzerine kararlılıkla gittiği ifade edildi.

Şehitler ve Gaziler Rahmetle Anıldı

Mesajda, "Kahraman Türk ordusu, 103 yıl önce kazandığı Sakarya Zaferi ile şanlı tarihimize bir altın sayfa daha ekledi. Cennet vatanımızı işgale kalkışan düşmana geçit vermeyen başta Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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