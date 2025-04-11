Sakaryalı İş İnsanları, Bosna Hersek ve Sırbistan'da Temaslar Gerçekleştirecek

Sakaryalı İş İnsanlarından Balkanlara Önemli Ziyaret

Sakaryalı iş insanları, Bosna Hersek ve Sırbistan’da önemli temaslarda bulunmak üzere yola çıkıyor. Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, gerçekleştirilecek iş seyahatine dair detayları paylaştı. 14-18 Nisan tarihlerinde Bosna Hersek'in Tuzla bölgesinde 4. iş forumu ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da 3 iş forumu düzenlenecek.

Beş Gün Sürecek Yoğun Program

İnşaat, demir, çelik, otomotiv, tekstil, mobilya ve hizmet sektörlerinden 25 iş insanı ile yapılacak seyahat, 5 gün sürecek. Ulusal, Balkanlar pazarının kendi bilgi birikimlerinin olduğu bir yer olduğunu vurgulayarak, "Bu bölgeye büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Açılış ve Diplomatik Temaslar

Seyahatin ilk gününde, bölgedeki bir üye firmanın Bosna Hersek’te kurduğu konteyner ve çelik konstrüksiyon fabrikasının açılışı yapılacak. İkinci gün ise diplomatik ziyaretler ve iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Tuzla, yüksek nüfus ve sanayi yerleşkesi ile dikkat çeken bir bölge olarak tercih edildi.

B2B Görüşmeleri ve İş Fırsatları

Ulusal, "Bölge halkı, Türk iş insanlarına büyük bir değer veriyor ve yatırım yapmamızı istiyor. Balkanlar, tarihsel bağlarımız olan bir bölge; biz de onları seviyoruz," dedi. Seyahat kapsamında ayrıca Belgrad’ın Brcko bölgesinde serbest bölge tanıtımı ve B2B görüşmeleri yapılacağı belirtildi.

Serbest Ticaret Avantajları

Ulusal, Türkiye ile Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki serbest ticaret gümrük anlaşmalarının kendilerine önemli avantajlar sağladığını vurguladı. Gümrük vergisi muafiyetinin maliyetleri düşürdüğünü ifade eden Ulusal, böylece bölgedeki yatırımları artıra bildiklerini söyledi.

İhracat Hedefleri ve Gurur

ASRİAD olarak Türkiye’nin ihracat hedeflerinin %1.5’ini gerçekleştirme hedefinde olduklarını belirten Ulusal, yaklaşık 5 milyar doların üzerindeki ihracat sorumluluğunu üstlendiklerini dile getirdi. "Türkiye'miz için bir şeyler inşa ettiğimiz için gurur duyuyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Sakaryalı iş insanları, Bosna Hersek ve Sırbistan'da temaslar gerçekleştirecek. Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Balkanlar ülkelerine gerçekleştirecekleri iş seyahatine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Sakaryalı iş insanları, Bosna Hersek ve Sırbistan'da temaslar gerçekleştirecek. Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Balkanlar ülkelerine gerçekleştirecekleri iş seyahatine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.