Sakaryalı şehit Akın Karakuş son yolculuğuna uğurlandı

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, memleketi Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Kasım Salı günü meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu Merzifon’da görev yapan Akın Karakuş (39) şehit oldu.

Şehidin ailesinin, anne ve babasının Gümüşhane'de olduğu ve acı haberi orada aldığı belirtildi. Baba ocağı olan Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi ise Türk bayraklarıyla donatıldı.

7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş’un Türk bayrağına sarılı tabutu, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı üzerinden Sakarya’ya getirildi. Şehit Karakuş, Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Şehitliği'ne defnedildi.

Törene katılanlar

Cenaze törenine şehidin eşi Sinem Karakuş, babası Mürsel Karakuş başta olmak üzere yakınları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

