Sakıp Sabancı Müzesi'nin Yeni Müdürü Prof. Dr. Ahu Antmen Atandı

Sakıp Sabancı Müzesi'nin yeni müdürü Prof. Dr. Ahu Antmen oldu, müze yeni döneme hazır.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:55
Sakıp Sabancı Müzesi'nin Yeni Müdürü Prof. Dr. Ahu Antmen Atandı

Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yeni Dönem

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), kurulduğu yıldan beri birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Müzemizin yeni müdürlüğüne Prof. Dr. Ahu Antmen atandı.

Prof. Dr. Ahu Antmen Kimdir?

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahu Antmen, 2018 yılından beri müzenin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Antmen, müzenin geçmişte Picasso, Rodin, Joseph Beuys, Salvador Dali, Rembrandt, Monet, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Marina Abramovic, David Hockney ve Georg Baselitz gibi ünlü sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Doktor Nazan Ölçer'den Devralma

Müze, Prof. Dr. Ahu Antmen'in müdürlüğünü Dr. Nazan Ölçer'den devralarak yeni bir döneme adım attı. Ölçer, görev süresi boyunca Sakıp Sabancı'nın sanata olan güçlü vizyonunu hayata geçirdi ve SSM'nin Türkiye'nin önde gelen sanat kurumlarından biri haline gelmesine öncülük etti.

Gelecek Vizyonu

Prof. Dr. Antmen'in görevi devralmasıyla birlikte, müzenin gelecek nesiller için ilham verici bir sanat merkezi olarak varlığını sürdürmesi hedefleniyor. Antmen, yeni döneminde sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

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