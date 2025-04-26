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Saklı Kalanlar Sergisi: 40 Eserin Gizemli Hikayesi İstanbul'da

Kahramanmaraş'tan İstanbul'a uzanan 'Saklı Kalanlar' sergisi, 40 eşsiz eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:28
Saklı Kalanlar Sergisi: 40 Eserin Gizemli Hikayesi İstanbul'da

Saklı Kalanlar Sergisi Açıldı

Kahramanmaraş'ta keşfedilen 40 el yazma ve matbu eserin öyküsü, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da 'Saklı Kalanlar' sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Bu sergi, Afşin'den İstanbul'a uzanan bir yolculuğa tanıklık ediyor.

Gizli Hazineler Ortaya Çıktı

Sergide, 2020 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir kerpiç evin duvarında gizlenmiş 40 eser yer alıyor. Bu kitaplar arasında mantık, fıkıh, siyer, ibadet rehberleri ve bir askerin not defteri gibi önemli bilgileri içeren eserler bulunuyor.

İstiklal Madalyalı Mehmet İmamoğlu'na ait olan eserler, özenle muhafaza edilerek İstanbul'daki Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi'ne ulaştırıldı ve 3 yıllık bir titiz çalışmanın ardından onarıldı.

Depremde Yeniden Gömüldü, Korundu

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Afşin Belediyesi’nin destekleriyle yeniden gömülen eserler, korunmak üzere paketlenmiş halde bulundu. Bu eserler, deprem sırasında fiziksel zarar görmedi.

Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan, serginin Türkiye'deki el yapımı kağıdın konservasyonda ilk kez kullanıldığı sergi olduğunu belirtti. Turan, serginin gelecekte bir müzeye dönüştürüleceği müjdesini verdi.

Sergi Detayları ve Ziyaret Bilgileri

Saklı Kalanlar sergisi, 'Saklı Kalan Kitaplar', 'Yedi Uyurlar', 'Kitapların Konservasyon Süreci' ve 'Deprem ve Kültürel Miras' olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Varaka Kağıt'ın sponsorluğunda gerçekleşen sergi, kitapların keşfi, korunma süreçleri ve halk kültüründeki önemli yerini ele alıyor.

Sergi, 9 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 kitabın Afşin'den İstanbul'a...

Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 kitabın Afşin'den İstanbul'a yolculuğunu ele alan "Saklı Kalanlar" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 kitabın Afşin'den İstanbul'a...

Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 kitabın Afşin'den İstanbul'a yolculuğunu ele alan "Saklı Kalanlar" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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