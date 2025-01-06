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Salda Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Başladı

Yeşilova'daki Salda Kayak Merkezi kar yağışı ile sezonu açtı. Tesis, muhteşem göl manzarası ve kayak olanakları sunuyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:19
Salda Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Başladı

Salda Kayak Merkezi Sezonunu Açtı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Kayak Merkezi etkili kar yağışının ardından misafirlerini ağırlamaya başladı. Yeşil, beyaz ve mavinin iç içe geçtiği Türkiye'nin gözde doğa manzaralarından biri olan Salda Gölü'nü 2 bin 79 metre rakımlı Tınaztepe'den görebileceğiniz bu merkezde, kayak sezonu resmi olarak açıldı.

Tesis ve Doğanın Keyfini Çıkarın

Karla kaplı çam ormanları arasındaki bu doğal güzellik, doğaseverler ve kayak tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor. Yeşilova ilçe merkezine 17, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta yer alan Salda Kayak Merkezi, butik tesisiyle günlük tatil tercih edenler için huzurlu bir ortam sağlamaktadır.

Kayak Sezonunun Detayları

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, son iki yıldır yeterli kar olmaması nedeniyle merkezin kapalı kaldığını, bu yıl ise kayak severler için ideal bir sezon geçirileceğini vurguladı. "Merkezimize gelenler burada kayak ve kızak ile eğlenebiliyor," diyen Turan, doğa yürüyüşü yapma imkanının da bulunduğunu ifade etti.

Yeni Ziyaretçileri Bekliyor

Kayak merkezi, 3 ana pist, çocuklar için özel alanlar ve kafe/restoran seçenekleri ile donatılmış durumda. Önümüzdeki günlerde yeni bir kar yağışı bekleniyor ve pistler tekrar kayağa hazır hale getirilecek. Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Salda Gölü'nün Mars yüzeyine benzerliğinin burayı daha cazip kıldığını belirtti.

Misafirler İçin Sunulan İmkânlar

Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, kayak sezonunun Mart ayına kadar süreceğini öngördüklerini söyledi. Restoran menüsünde sıcak ve soğuk içecekler ile birlikte çeşitli yiyecekler mevcut. Pistlerin uzunlukları; 800-900 metre teleski, sağdan iniş pistinin 1200 metre, ve zor bir pist olan soldan iniş pistinin uzunluğu 1400-1600 metre arasında değişmektedir.

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