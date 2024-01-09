Saldırı hazırlığında olan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerin yaptıklarının bedelini ödediklerini belirten bakanlık, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurguladı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, amacı bölgeyi kana bulamak olan terör örgütü üyelerine hak ettikleri gibi müdahalenin yapıldığı vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklama ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 teröristin amaçlarını yerine getiremeden etkisiz hale getirildiği belirtildi.



