Saldırı hazırlığında olan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin saldırı planları bozuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin bölgeyi kana bulamak istediklerini tespit ederek, etkin bir operasyonla onları etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere hak ettikleri cevabın verildiğini duyurdu.
Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerin yaptıklarının bedelini ödediklerini belirten bakanlık, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurguladı.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, amacı bölgeyi kana bulamak olan terör örgütü üyelerine hak ettikleri gibi müdahalenin yapıldığı vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklama ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 teröristin amaçlarını yerine getiremeden etkisiz hale getirildiği belirtildi.